Foram apreendidos 12 pinos de cocaína e 16 pedras de crack.Divulgação

Publicado 24/01/2022 17:05

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no domingo (23) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes abordaram o suspeito e quando o revistaram encontraram as drogas no bolso da bermuda. Na casa do suspeito, os policiais encontraram mais entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos 12 pinos de cocaína e 16 pedras de crack. O adolescente foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas.