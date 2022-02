Posto avançado do INSS em Porto Real - Fabiano Sabino

Posto avançado do INSS em Porto RealFabiano Sabino

Publicado 26/02/2022 07:00

Inaugurado em setembro de 2021, o Posto Avançado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na sede da prefeitura de Porto Real, realizou mais de 400 atendimentos entre os meses de outubro e novembro. A unidade fica localizada à Rua Hilário Ettore, 442, no Centro.

No local, os moradores podem se informar sobre processos em andamento, além de fazerem o requerimento de diversos benefícios como: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio de prestação continuada (BPC), e outros.

Segundo prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, o objetivo do posto é evitar que o morador tenha que se deslocar até outros municípios para ser atendido pelo INSS. “Logo no início do mandato já procuramos o INSS para viabilizar a criação deste posto avançado. Através da nossa luta, conseguimos oferecer um pouco mais de comodidade aos munícipes”, afirma.