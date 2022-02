Casa do Imigrante em Porto Real - Divulgação/PMPR

Casa do Imigrante em Porto RealDivulgação/PMPR

Publicado 22/02/2022 10:40

Para comemorar o Dia Nacional do Imigrante Italiano, celebrado em 21 de fevereiro, a Casa do Imigrante abriu esta semana uma exposição especial que segue até o dia 25 de fevereiro. No local, estão expostos itens que evidenciam a importância dos imigrantes para a formação de Porto Real.

Os primeiros imigrante italianos chegaram à localidade em 1875. Hoje em dia, seus descendentes ainda buscam preservar as tradições culturais com dança típica e a deliciosa culinária.

A exposição está disponível no auditório do Horto Municipal das 8h às 17h. A Casa do Imigrante está localizada na Avenida Dom Pedro II, também no bairro Jardim Real.