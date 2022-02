Gilmara, Brena e Rosângela vão a júri popular - Divulgação

Publicado 17/02/2022 21:57

A Justiça de Porto Real determinou que as mulheres envolvidas na morte da menina Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de seis anos, serão levadas a júri popular. A mãe da criança, Gilmara Oliveira de Farias; a madrasta, Brena Luane Barbosa Nunes; e Rosângela Nunes, estão presas e vão responder por homicídio qualificado. A data do júri ainda não foi definida.O crime aconteceu em abril do ano passado no bairro Jardim das Acácias. A criança foi espancada e torturada por dias pela mãe e pela madrasta na casa onde moravam. Rosângela é mãe da madrasta da vítima e foi presa por omissão, já que morava na mesma casa onde tudo aconteceu.Segundo a decisão, as três mulheres vão responder por homicídio qualificado por motivo fútil, com agravantes por se tratar de uma criança, por envolver tortura e por ter acontecido durante a pandemia. Gilmara também vai responder por ter cometido o crime contra a própria filha, enquanto Rosângela também será julgada por omissão de socorro.A menina Ketelen Vitoria morreu no dia 24 de abril de 2021, após ter sofrido uma série de agressões na casa em que morava com a mãe, Gilmara Oliveira de Farias; a madrasta, Brena Luane Barbosa Nunes; e a mãe de Brena, Rosangela Nunes.