Tipo de ação é essencial para que as crianças recebam um atendimento de qualidade.Divulgação

Publicado 16/02/2022 10:56

Os auxiliares de creches do município de Porto Real participaram neste mês de um treinamento em primeiros socorros ministrado pelo Coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Médio Paraíba (SAMU), José Luiz Silva. O treinamento aconteceu no CIEP 487 Oswaldo Luiz Gomes, no bairro Freitas Soares, e faz parte do Projeto Saúde na Escola (PSE) da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os temas abordados, estão as ações em casos de engasgamento e a reanimação cardiopulmonar. “Esperamos que as auxiliares não necessitem usar estes conhecimentos, mas é bom que estejam preparadas em casos de urgência”, disse a coordenadora do PSE, Ingrid Resende Moreira.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, este tipo de ação é essencial para que as crianças recebam um atendimento de qualidade. “Como prefeito, médico e cidadão eu acredito que esse treinamento é de suma importância, pois sinceramente espero que não haja necessidade de usar os conhecimentos adquiridos, mas se houver os auxiliares estarão aptos a realizar o atendimento”, declarou.