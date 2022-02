Motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. - Divulgação

Motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou.Divulgação

Publicado 13/02/2022 14:10

Uma motorista de 24 anos foi multada em mais de R$ 4 mil depois de de capotar com o carro na via Dutra, em Porto Real. A mulher não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), se recusou a fazer o teste do bafômetro e veículo estava com licencimento vencido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O veículo parou numa área alagada por conta das últimas chuvas. Ela e o marido não se feriram.

Durante o atendimento, foi constatado que a motorista não tinha carteira de habilitação e o carro estava com o licencimento vencido desde 2016. Além disso, ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Por conta dessas infrações, ela foi multada em R$ 4.108,58.

Por não possuir CNH, ela foi autuada por crime de trânsito, com detenção de seis a um ano. Ela assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e vai responder em liberdade.