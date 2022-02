Publicado 09/02/2022 21:58

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por agredir a companheira nesta quarta-feira (9), em Quatis. O crime aconteceu no bairro Lavapés.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a jovem, de 21 anos, lesionada e com a casa toda revirada.

O agressor foi imobilizado por uma outra pessoa. Ele foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real e vai responder por lesão corporal, invasão de domicílio e dano. A jovem foi atendida no Hospital São Lucas.