Sociedade Esportiva Porto RealDivulgação

Publicado 08/02/2022 21:35 | Atualizado 08/02/2022 21:40

O time Sociedade Esportiva Porto Real (SEPR) enfrenta nesta quarta-feira (9) o sub-23 do Flamengo em um jogo-treino. A partida será às 9h30 no Centro de Treinamento das Várzeas, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

De acordo com o técnico Marco Antônio (Merica), esse jogo é mais uma parte do treinamento tático e técnico. “Creio que a equipe do Porto Real vem tendo uma rápida evolução e que, em alguns meses, o time estará apto para disputar a série C do Campeonato Carioca, que é o nosso objetivo”, apontou.