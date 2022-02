Colocação de telas visa impedir entrada de animais no refeitório - Divulgação

Colocação de telas visa impedir entrada de animais no refeitórioDivulgação

Publicado 05/02/2022 21:37

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real está realizando melhorias em diversas unidades escolares com o objetivo de proporcionar mais segurança aos alunos na volta às aulas prevista para a próxima segunda-feira (7).

Na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real, os serviços de manutenção contam com a instalação de uma tela no refeitório para impedir que animais entrem na parte interna e externa do local.

As salas de aulas também estão passando por um processo de recuperação geral, com a retirada de infiltrações causadas pelas chuvas e revitalização da pintura. A creche Cacilda Verri Marassi e a Escola Municipal José Ferreira também estão passando por melhorias.