Partida será no Centro de Treinamento do time carioca na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Divulgação

Publicado 03/02/2022 09:56

A Sociedade Esportiva Porto Real (SEPR) realiza nesta quinta-feira (3), às 15h30, um amistoso contra o Vasco da Gama no Centro de Treinamento do time carioca na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o técnico Marco Antônio, o Merica, o objetivo é trabalhar para ingressar na série C do Campeonato Carioca. "Acredito muito no potencial desta equipe e vejo melhora a cada treino e jogo. Temos time para jogar a série C, mas ainda estamos fazendo os últimos ajustes para conseguirmos alcançar este primeiro objetivo", completou.

Para o amistoso, foram convocados 22 jogadores. "Em partida recente contra os profissionais dos times do Fluminense e do Resende, mesmo sendo os placares desfavoráveis para o time da SEPR, já houve uma melhora significativa na parte técnica da equipe", destacou Merica.