Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19Reprodução/Agência Brasil

Publicado 01/02/2022 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza na quarta-feira (2) a vacinação contra a Covid-19 em crianças sem comorbidades com 10 e 11 anos.

A ação será das 8h às 15h30 em todas as unidades de saúde. As crianças devem estar acompanhadas de um responsável legal, e ainda, levar a caderneta de vacinação e o Cartão do SUS.