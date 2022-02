Hospital Municipal São Francisco de Assis - Divulgação

Publicado 02/02/2022 21:37

A variante Ômicron tem feito os números de Covid-19 dispararem em Porto Real. De acordo com o boletim epidemiológico do dia 1º de fevereiro divulgado nesta quarta-feira (2), seis pessoas estão internadas com a doença. Outros 351 moradores estão em isolamento domiciliar.

A cidade já confirmou, no total, 3.547 casos, sendo que 64 mortes foram registradas. A última aconteceu no dia 5 de outubro de 2021.

Atualmente, a cidade está na bandeira amarela no Mapa de Risco Estadual, o que representa baixo risco de contaminação. Apesar disso, os cuidados devem permanecer: uso de máscara, lavagem das mães, distanciamento social e vacinação.

O município já aplicou 34.936 doses das vacinas contra Covid-19 (16.511 da 1ª dose, 15.245 como 2ª dose e 3.180 como dose de reforço).