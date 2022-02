100ª Delegacia de Porto Real - Divulgação

Publicado 01/02/2022 17:20

Um jovem de 22 anos foi preso na terça-feira (1º) por descumprir medida protetiva contra a própria mãe, de 61 anos, em Porto Real. O caso aconteceu no Centro. De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram acompanhar o Oficial de Justiça e abordaram o suspeito na frente do apartamento da mãe. O jovem chegou a mentir o próprio nome, mas a identidade verdadeira foi confirmada pela mãe.

Na 100ª Delegacia Policial de Porto Real, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o jovem por um crime com base na Lei Maria da Penha. Sendo assim, o acusado continuou preso. Ele será encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda.