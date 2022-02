Hospital Municipal São Francisco de Assis - Divulgação

Hospital Municipal São Francisco de AssisDivulgação

Publicado 04/02/2022 12:07

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, a maioria dos moradores que estão internados com Covid-19 não tomou a dose de reforço. Dos seis hospitalizados, apenas um paciente, uma mulher, de 74 anos, está com as três doses de vacinas.

Dos internados, cinco têm mais de 69 anos de idade, o que corresponde ao grupo de risco da doença. Especialistas destacam a segurança e a eficácia da dose de reforço, principalmente neste grupo que tem menor imunidade devido ao envelhecimento natural do sistema imunológico.

O intervalo entre a segunda e a dose de reforço foi reduzido para quatro meses para as pessoas de 12 a 59 anos. Já os idosos podem tomar a dose de reforço depois de seis meses. A vacinação está disponível em todas as unidades de saúde das 8h30 às 16h30.

Já foram confirmados na cidade 3.584 casos, com 64 mortes. Estão em isolamento domiciliar 309 moradores. Mais de 35 mil vacinas foram aplicadas no município, sendo: 16.650 (1ª dose), 15.257 (2ª dose) e 3.275 (dose de reforço).