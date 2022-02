Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação

Publicado 04/02/2022 07:00

A Secretaria de Saúde de Porto Real resolveu antecipar para esta sexta-feira (4) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 7 a 11 anos. A medida é um forma de garantir a segurança dos estudantes na volta às aulas prevista para segunda-feira (7).

A campanha acontece das 8h30 às 15h30 em todas as unidades de saúde. Os pais e responsáveis devem acompanhar as crianças e levar os documentos como a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, são 760 crianças nessa faixa etária. "A nossa expectativa é vacinar o maior número de estudantes possível, e termos assim, um ano letivo seguro para todos os alunos da rede”, reforça.