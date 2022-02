CIEP 487 - Oswaldo Luiz Gomes, no bairro Freitas Soares - Divulgação/PMPR

Publicado 04/02/2022 14:00

Na próxima segunda-feira (7), a Secretaria Municipal de Educação de Porto Real abre o ano letivo de 2022 com as aulas 100% presenciais. Neste retorno, assim como no ano passado, os alunos a partir de três anos de idade deverão usar máscaras, exceto deficientes. Crianças matriculadas nas creches e na pré-escola passarão por um período de adaptação.

Segundo a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, a princípio, os estudantes terão um horário reduzido, passando por uma ampliação gradativa nas primeiras semanas. “O plano de retorno às aulas também contou com uma abertura online voltada aos profissionais de educação. Nosso objetivo é proporcionar um desenvolvimento contínuo da formação dos educadores, visando ampliar a qualidade do ensino desenvolvido no município”, destaca Maria Madalena.

Medidas de segurança contra a contaminação da Covid-19 continuam valendo. "Para que tudo ocorra bem, algumas regras deverão ser seguidas, como o uso de máscara obrigatório para os estudantes a partir dos 3 anos. Além disso estamos felizes em anunciar uma importante conquista para a categoria dos profissionais da educação, a implantação de 1/3 de carga horária reservada para planejamento e estudos conforme prevê a Lei Federal 11. 738/08”, destacou o prefeito Alexandre Serfiotis.