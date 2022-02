Jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado na madrugada desta segunda-feira - Divulgação

Publicado 07/02/2022 16:17 | Atualizado 07/02/2022 16:17

Um jacaré-de-papo-amarelo foi resgatado na madrugada desta segunda-feira (7) em Porto Real. O animal teria saído do local de origem após a cheia de uma lagoa na área de uma empresa. O caso aconteceu no bairro Centro.

De acordo com a Defesa Civil, o trabalho de resgate foi realizado pelo Grupamento Ambiental da Guarda Municipal, em conjunto com o Corbo de Bombeiros de Resende. Para a ação, foram utilizados equipamentos especiais para garantir a segurança das equipes e do réptil de dois metros. O animal foi devolvido à lagoa.

Em caso de aparecimento de animais silvestres, como cobras, ouriços, gambás e outros, a orientação é acionar a os órgãos responsáveis pelos telefones: (24) 3353-1245 ou 3381-5133.