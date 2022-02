Implantação da Lei nº 11.738/08 garante no mínimo 1/3 da carga horária destinada ao planejamento e estudos - Fabiano Sabino

Publicado 09/02/2022 09:56

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real, por meio da Coordenação de Educação Infantil e Anos Iniciais, deu início na última segunda-feira (7), a Semana de Capacitação dos Professores Articuladores. Com a implantação da Lei nº 11.738/08, que garante no mínimo 1/3 da carga horária destinada ao planejamento e estudos, as turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais passam a contar, a partir deste ano, com aulas ministradas pelo professor Articulador.

De acordo com a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, esse profissional terá como objetivo suplementar o trabalho já realizado pelo professor regente da turma, garantindo novos momentos de aprendizagem. “Na Educação Infantil, nas turmas de 0 a 3 anos (Creche), o professor articulador irá atuar com atividades voltadas para a musicalização e psicomotricidade. Já nas turmas de 4 e 5 anos (Pré-Escolar), o trabalho será focado no desenvolvimento da consciência fonológica”. Nos Anos Iniciais, o foco será para habilidades voltadas para o desenvolvimento da leitura, escrita e cálculo.

O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que a proposta do trabalho do professor articulador faz parte do Plano de Correção das Defasagens na Aprendizagem, elaborado pela equipe pedagógica da Secretaria. “Os professores articuladores passarão por treinamentos antes de iniciarem suas atividades a partir do dia 14/02”, informou.