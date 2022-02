Claudio Castro durante a coletiva, no Palácio Guanabara - Cleber Mendes/Agência O Dia

Claudio Castro durante a coletiva, no Palácio GuanabaraCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2022 17:33 | Atualizado 14/02/2022 17:52

Como parte do programa Governo Presente, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai realizar esta semana uma série de ações nos municípios do interior. Em Porto Real, a visita será na quinta-feira (17).

Durante a manhã, a partir das 8h, o governador deve inaugurar a Casa do Trabalhador, no bairro São José. Logo depois, fará diversos anúncios como a assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a construção de duas passarelas no bairro Jardim das Acácias.

A agenda também contempla o lançamento da ordem de início para a construção de 63 casas populares e a entrega de recursos para investimentos no Hospital Municipal São Francisco de Assis.