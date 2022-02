Câmara Municipal de Porto Real - Divulgação

Câmara Municipal de Porto RealDivulgação

Publicado 17/02/2022 09:30

A Câmara Municipal de Porto Real realizou na quarta-feira (16) a primeira sessão ordinária de 2022. Presidida pelo vereador Carlos Antônio de Lima (Avante), a reunião contou com a participação remota de três vereadores e presencial dos demais parlamentares da Casa. A participação dos moradores continua suspensa.

A reunião de abertura contou com a leitura do Balancete Contábil, relativo ao mês de dezembro de 2021, e também com a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 002/21, referente à Prestação de Contas do Governo Municipal relativo ao exercício de 2020. Na fase de indicações verbais, sete sugestões de melhorias para a cidade foram apresentadas pelos vereadores .

De acordo com o presidente, a expectativa é que os vereadores continuem produtivos. "Espera-se a mesma participação ativa no Plenário, proatividade com a população e que haja uma convivência harmoniosa entre os poderes. Ainda temos muito trabalho pela frente", destacou Carlinho Tchaia.