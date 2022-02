Foram arrecadadas mais de 2 toneladas de donativos - Divulgação

Publicado 22/02/2022 10:16

Depois de arrecadar cerca de 2 toneladas de donativos em apenas dois dias, a Prefeitura Municipal de Porto Real resolveu estender a campanha “Juntos por Petrópolis” por toda esta semana. As doações podem ser entregues na sede do Palácio Municipal entre 8h e 20h, ou ligar para a Secretaria de Ação Social (24) 3353-1779 para realizar doações de maiores volumes.

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, a decisão de prorrogar o recebimento de doações veio da grande quantidade de pessoas que ainda querem dar sua contribuição fraterna e não conseguiram por ter sido encerrado o recebimento.

A Secretária de Assistência Social, Valéria Sá, destacou que todas as doações são bem-vindas, mas que no momento as maiores necessidades são de: absorvente e roupas íntimas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção, desodorante, roupas infantis, pó de café, óleo de soja, escova e creme dental, brinquedos e ração para gatos e cães.