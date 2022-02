Publicado 21/02/2022 10:50

Um jovem de 20 anos foi detido por receptação no domingo (20) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito é apontado como gerente do tráfico na localidade e havia alugado uma garagem para guardar um carro que foi utilizado em alguns homicídios na região.

Durante abordagem, a proprietária da garagem informou que havia alugado o local por R$ 100 por um período de três meses. Após verificar no sistema, foi constatado que o carro estava no nome de uma mulher de Cachoeira de Macacu.

Logo depois, os agentes foram até a casa do jovem e o prenderam. Ele foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde foi autuado por receptação, mas liberado depois de ouvido.