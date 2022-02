Estágio na Educação - Reprodução internet

Estágio na EducaçãoReprodução internet

Publicado 18/02/2022 16:35

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) abriu vagas de estágio para alunos matriculados no curso Normal (Nível Médio) a partir do 2º ano, universitários de Psicologia (Nível Superior) a partir do 2º ano, e estudantes de Pedagogia e Licenciaturas na área de Educação.



Para concorrer às vagas o candidato deve fazer a inscrição na sede da SMECT, situada na Rua Hilario Ettore, 432 - Palácio 5 de Novembro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: currículo atualizado, comprovante de residência e foto 3x4. Mais informações através do WhatsApp: (24) 99816-0595.