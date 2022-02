Concurso de poesias - Reprodução internet

Publicado 22/02/2022 16:00

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) de Porto Real abre entre os dias 17 de fevereiro e 8 de março as inscrições para o primeiro Concurso de Poesia Aqcua Literal, em alusão do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março.

Pode participar qualquer morador de Porto Real, exceto funcionários da SMMA. Menores de 18 anos devem apresentar um formulário de autorização do responsável.

As inscrições podem ser feitas através do link ou de forma presencial, até as 16h do dia 8 de fevereiro, na sede da Secretaria, situada na Avenida Renato Monteiro, n°2000, bairro Novo Horizonte.

Os três primeiros colocados serão premiados no dia 22 de março, além dos cinco primeiros que terão suas obras divulgadas na redes sociais da Prefeitura. O prêmio para o primeiro lugar é um tablet, para o segundo são um relógio smartwatch e um livro brasileiro, e o terceiro colocado ganha também um smartwatch.