Unidade está sendo construída no bairro Bulhões - Divulgação

Unidade está sendo construída no bairro BulhõesDivulgação

Publicado 03/03/2022 10:26

A construtora da nova creche do bairro Bulhões concluiu na última semana o processo de preenchimento das colunas do andar superior da unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real, o próximo passo é a construção das cintas, preparando o local para receber a laje no segundo pavimento.

O local receberá adaptações para a acessibilidade como rampas e corrimãos, e ainda, um elevador voltado para cadeirantes. “Nós caminhamos para que toda a Rede Pública Educacional possa ter uma estrutura ampla e moderna, sendo referência para o ensino infantil municipal”, disse o prefeito Alexandre Serfiotis.