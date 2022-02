Reunião apresentou Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural (PAGC) - Fabiano Sabino

Reunião apresentou Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural (PAGC)Fabiano Sabino

Publicado 25/02/2022 07:00

A prefeitura de Porto Real firmou uma parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) para conclusão das obras do Teatro Municipal, paradas há quase 11 anos. Durante o encontro com representantes municipais, foi apresentado o Programa de Acesso à Arte e Gestão Cultural (PAGC), uma parceria da UERJ com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC-RJ).

Além da reforma, o auxílio vai incentivar a capacitação dos produtores culturais do município. “Esse é um programa completo, onde além da reforma do teatro, também vamos buscar a capacitação de profissionais e gestores culturais. A fase seguinte será a realização e ativação de uma programação cultural no município”, explica Aline Mendes, coordenadora executiva do projeto.

O prédio fica anexo à prefeitura municipal e será uma importante ferramenta de incentivo à cultura regional. “Não podemos passar mais uma gestão sem entregar esse teatro. Sabemos que o município é rico em talentos, e por meio desse programa, esperamos dar luz aos futuros e aos atuais fazedores de cultura de Porto Real", analisa Alexandre Serfiotis, prefeito da cidade.