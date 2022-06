Biblioteca - Reprodução internet

Publicado 27/06/2022 18:13

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural de Quatis iniciou a atualização do cadastramento dos estudantes e novas inscrições para o transporte gratuito do programa Geração do Amanhã. O prazo é até dia 29 de julho e podem ser feitos na Sede da Secretaria, localizada no prédio da Prefeitura de Quatis ou on-line pelo link

Ao acessar o link, o estudante deve preencher todo o formulário com os dados pessoais. O serviço atende alunos do município que estudam em faculdades, cursos técnicos e profissionalizantes em outras cidades com distância de até 45 quilômetros. Mais informações pelo número (24) 3353-2918.