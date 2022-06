Acidente aconteceu na Rua Victor Marcondes Sampaio, na Vila Santo Antônio, em Quatis. - Redes Sociais

Publicado 13/06/2022 15:26 | Atualizado 13/06/2022 18:40

Um jovem, de 18 anos, foi baleado com dois tiros na noite de domingo (12), em Quatis. Segundo os familiares, mesmo ferido, ele saiu do local dos disparos, um campo de futebol no bairro Jardim Independência, de bicicleta, mas acabou colidindo com uma caminhonete na Rua Victor Marcondes Sampaio, na Vila Santo Antônio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Lucas. Por conta dos ferimentos graves, ele foi transferido para a Santa Casa de Barra Mansa, onde segue intubado no CTI em estado grave nesta terça-feira (13).



Na unidade hospitalar, os agentes foram informados por familiares de que o jovem deu entrada baleado com dois tiros, um na coxa direita e outro no joelho esquerdo. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real como fato atípico.