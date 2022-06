Rio promeve dia D de vacinação contra Covid, gripe e sarampo - Divulgação

Rio promeve dia D de vacinação contra Covid, gripe e sarampoDivulgação

Publicado 03/06/2022 16:49

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis (SMS) realiza neste sábado (4) o Dia D de vacinação contra a influenza e o sarampo em todas as Unidades de Saúde do município, no horário das 8 às 16 horas. Na Casa da Criança, a imunização será somente para quem tem entre seis meses e menos de cinco anos.

Além das crianças, devem ser vacinados contra a gripe: idosos; população indígena; trabalhador da saúde; gestantes e puérperas; professores; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; pessoas com comorbidades ou deficientes; caminhoneiros; e rodoviários.

Para a vacinação contra o sarampo, a etapa vai atender profissionais da saúde e crianças de 6 meses e menores de 5 anos, (tendo 4 anos,11 meses e 29 dias). Os moradores devem levar: RG, CPF, carteira de vacinação, comprovante de residência e cartão do SUS.