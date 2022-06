Bruno foi preso em flagrante e encaminhado para a 125ª DP - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/06/2022 16:19

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na tarde desta quarta-feira (2), um homem, identificado como Bruno Quintanilha Costa, pelo crime de estelionato.



Conforme a polícia, os agentes foram procurados por uma vítima do criminoso afirmando que havia comprado um terreno do acusado há aproximadamente 2 meses e que o imóvel estava sendo novamente vendido pelo elemento.



Após trabalho de investigação, os policiais foram até o local onde o estelionatário faria uma nova venda para o amigo da vítima e flagraram a negociação, constatando a fraude.



Bruno foi preso em flagrante por estelionato e encaminhado para a 125ª DP. De acordo com a Polícia Civil, ele já possui três passagens pelo mesmo crime, com o mesmo modus operandi, além de passagens por estupro, lesão corporal e ameaça.