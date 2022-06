COVID-19/ Mesmo com registro de casos, escola de São Pedro funciona normalmente - Ludmila Lopes (RC24h)

COVID-19/ Mesmo com registro de casos, escola de São Pedro funciona normalmenteLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 31/05/2022 18:35

Apesar de, no último mapa da Covid-19 a baixada litorânea ter sido classificada com baixo risco de transmissão, episódios de contaminação em massa ainda são registrados. Em São Pedro da Aldeia, a Escola Municipal Vidal de Negreiros, no bairro Alecrim, está passando por uma situação desse tipo. Desde a semana passada, várias turmas foram dispensadas por conta de professores da instituição apresentarem resultado positivo para a doença. Diante da situação, os pais denunciam o colégio de não realizar a limpeza correta para que os estudantes não se contaminem.

E a situação não é segredo para ninguém, muito pelo contrário. No muro da instituição, logo na entrada, cartazes informativos, onde constam os nomes dos docentes e turmas que não terão aula, foram colados. Até o momento, segundo imagens, foram contabilizadas cinco ocorrências. O problema, de acordo com os pais dos alunos, é que, para as outras turmas, nada acontece. Os estudantes devem ir normalmente à escola, que, mesmo com o registro dos casos, não passou por sanitização.

A escola, que recebe o ensino infantil e fundamental, possui cerca de 550 matrículas, o que pode culminar, caso as medidas corretas não sejam tomadas, em um surto de contaminações pela Covid-19. A situação pode se agravar ainda mais devido ao uso de máscaras ser obrigatório apenas em unidades de saúde públicas e privadas do município.

Um dos responsáveis dos alunos, que preferiu não se identificar, contou que a Secretaria de Educação da cidade já está sabendo da situação, mas não toma nenhuma providência. Além disso, afirma que o prefeito, Fábio do Pastel (PODE), esteve no local, mas, devido ao grande número de casos positivos e falta de sanitização, o mesmo nem chegou a adentrar. “Simplesmente nem entrou na unidade”, disse, indignado.

A reportagem questionou a Prefeitura, que enviou a seguinte nota:

“A Secretaria Municipal de Saúde informa que não há contaminação em massa de Covid-19 em nenhuma escola do município de São Pedro da Aldeia. Os funcionários da Secretaria de Educação que testaram positivos estão afastados de suas funções”.