Exposição de quadros busca enaltecer o patrimônio cultural de São Pedro da Aldeia - ASCOM de São Pedro da Aldeia

Exposição de quadros busca enaltecer o patrimônio cultural de São Pedro da AldeiaASCOM de São Pedro da Aldeia

Publicado 29/05/2022 11:45

Os moradores e turistas de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, têm até a próxima sexta-feira (3) para conferir de perto a mostra “Expressão em Cores”, assinada por mais de 20 artistas locais, na Casa de Cultura. A iniciativa é fruto de uma parceria com o artista plástico aldeense Carlos Diangelo. A entrada é gratuita, das 9h às 17h.



A exposição coletiva reúne 34 obras de arte confeccionadas a óleo, grafite e aquarela, que buscam enaltecer o patrimônio cultural de São Pedro da Aldeia e levam os visitantes a uma breve viagem pelos cantos e encantos do município. Entre os cenários retratados estão a Igreja dos Jesuítas, construída no século XVIII, as salinas, a antiga estrada de ferro, a Lagoa de Araruama, as embarcações pesqueiras e a orla do Centro. A mostra também apresenta ao público releituras de quadros célebres, como Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e Garden At Sainte Adresse, de Claude Monet.



“É gratificante abrir as portas da Casa da Cultura para receber os talentos locais, que fomentam a arte e valorizam a história e as riquezas da nossa cidade, especialmente neste mês em que São Pedro da Aldeia completou 405 anos de fundação. A exposição está um sucesso e as obras estão lindíssimas. Vale a pena fazer uma visita e prestigiar os nossos artistas”, destacou o secretário de Cultura, Thiago Marques.

fotogaleria