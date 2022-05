São Pedro da Aldeia

Cúmplice do ‘Faraó dos Bitcoins’ participa de audiência mesmo estando foragido

Daniel Aleixo Guimarães participa de uma audiência virtual nesta sexta (27), no processo no qual é acusado pelo homicídio do investidor Wesley Pessano; Glaidson estarará presencialmente

Publicado há 3 dias