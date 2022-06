Circula um boato nas redes sociais de que o capturado é envolvido na morte da blogueira Aline Borel, ocorrido em 21 de abril deste ano, o que foi desmentido pelo delegado titular da distrital, Filipi Poeys - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Militar prendeu um homem com arma e drogas na noite desta quinta-feira (2) no bairro Mutirão, em Araruama, município da Região dos Lagos. Ele foi identificado como N.S.N..

De acordo com a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento de rotina pela região quando observaram o suspeito saindo do portão de um quintal com uma arma de fogo em mãos. Ao perceber a presença policial, o homem tentou se desfazer do revólver calibre ponto 38 municiado e gritou “perdi”. Ele foi capturado e estava com um bolsa contendo 200 pedras de crack, um aparelho celular e R$ 50 em espécie.

O acusado confessou ser o “gerente do tráfico” local e que estava se deslocando para abastecer as bocas de fumo do bairro Corte. O criminoso foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso.

Circula um boato nas redes sociais de que o capturado é envolvido na morte da blogueira Aline Borel, ocorrido em 21 de abril deste ano. Ao O Dia, o delegado titular da distrital, Filipi Poeys, responsável pela investigação do crime, desmentiu a informação e disse o responsável pela divulgação deverá se explicar, já que o inquérito segue sob sigilo.