Atleta de Araruama vai representar Brasil no mundial de canoagemReprodução/ redes sociais

Publicado 02/06/2022 17:33

Do lazer à competição. Essa talvez seja a maneira mais fácil de resumir em poucas palavras a relação da atleta Eva Rosa, de Araruama, município da Região dos Lagos, com a canoagem. Primeiramente, os objetivos eram os de emagrecer e ter maior contato com a natureza. Agora ela tem a missão de representar o Brasil no campeonato mundial de canoagem, Sprint 2022, em Londres.

Eva, que é campeã estadual dos 1000 metros e vice-campeã brasileira, foi uma das selecionadas para o evento internacional, que acontece entre os dias 6 e 17 de agosto. “É a realização de um sonho. Estou treinando bastante para corresponder à expectativa de representar a cidade, o estado e o país no Mundial”, celebrou a atleta.

Em 2016, Eva passou a integrar o time da atual campeã sul-americana Daione Rossi, a equipe Mana Brasil, no Clube Náutico Cabo Frio. Segundo ela, desde então, o gosto pelo esporte só aumentou. “A força de vontade e a determinação foram o que a fizeram evoluir. É um esporte desafiador, já que você precisa saber nadar e não pode ter medo do mar.”, constatou.

Atleta forma base de canoagem em Araruama para combater déficit emocional durante a pandemia

O isolamento social trouxe o fechamento das academias e Eva percebeu que poderia ajudar as pessoas. Conforme afirma, queria tentar proporcionar um pouco de tranquilidade, por meio da prática esportiva.

“O esporte traz saúde mental e emocional. Então decidi, em 2021, formar a minha própria base em Araruama, o Espaço Eva. Inicialmente, a proposta era atender somente araruamenses. Foi emocionante poder rever meus amigos do Colégio Araruama, onde me formei em 1996. O projeto deu tão certo que, hoje, recebo pessoas de todo estado do Rio para remar. Lá, a gente propõe vários passeios que são extremamente empolgantes e relaxantes, ainda que a pessoa não busque um nível competitivo. O objetivo é se divertir por meio do contato com a natureza.”, completou.