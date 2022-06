PM reativa DPO do Morro Grande, em Araruama - Reprodução/ redes sociais

Publicado 01/06/2022 15:36

A Polícia Militar reativou, na manhã desta quarta-feira (1), a unidade do Departamento de Polícia Ostensiva (DPO) do Morro Grande, em Araruama, na Região dos Lagos.



Conforme o comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), tenente-coronel Leandro Oliveira, a unidade funciona dentro do conceito de polícia de proximidade. A PM passa a ocupar o espaço para atender com maior rapidez e eficiência as comunidades do entorno, como Prodígio, Manula, Jardim Califórnia, Paracatu e Itatiquara.



“Teremos 24 horas o serviço de segurança integrado com a Guarda Municipal de Araruama. Essa é mais uma preocupação da Secretaria de Estado de Polícia Militar com a população de Araruama e da Região dos Lagos”, disse o comandante.