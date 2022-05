Política Costa do Sol

Deputados se revoltam com fechamento de hospital de Araruama

Prefeita Lívia de Chiquinho (PP) dá mais um show de deselegância no trato com moradores que reclamam da falta da unidade de saúde; neste fim de semana, um bebê morreu no Hospital Geral Municipal Drª Jaqueline Prates e mãe acusa município de negligência

Publicado há 18 horas