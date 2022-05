Homem é preso com maconha e crack em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é preso com maconha e crack em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 31/05/2022 13:31

Um homem, identificado como J.P.S.J. foi preso nesta segunda-feira (30) com uma carga de drogas no bairro Fazendinha, em Araruama, município da Região dos Lagos.



Conforme a Polícia Militar, o criminoso foi capturado durante um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Ele estava com 85 tiras de maconha, 187 pedras de crak e R$ 20 em espécie.



O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico.

A carga foi apreendida na 118ª DP e ninguém foi preso. Ainda em Araruama, a PM apreendeu 20 pinos de cocaína e 70 tiras de maconha no bairro Mataruna, após receber informações sobre elementos escondendo material entorpecente na Rua Sabiá.A carga foi apreendida na 118ª DP e ninguém foi preso.