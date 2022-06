Dois homens são presos por receptação com moto furtada em Araruama - Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens são presos por receptação com moto furtada em AraruamaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/06/2022 16:08

Dois homens foram presos pelo crime de receptação em Araruama, município da Região dos Lagos, nesta quarta-feira (1). Um homem, identificado como L.S.O., foi capturado durante a tarde no bairro Fazendinha.



De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhameto pela Estrada de São Vicente quando abordaram dois elementos em uma motocicleta sem placa. Os policiais realizaram consulta no sistema e identificaram que o veículo era produto de furto em 2014.



A dupla foi encaminhada para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde o acusado foi autuado e preso e o outro envolvido liberado como testemunha.

Dois homens são presos por receptação com moto furtada em Araruama Letycia Rocha (RC24h)



A PM deu ordem de parada e, ao verificar o veiculo, identificou uma alteração no motor, que estava com a numeração suprimida.



O acusado foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso. A motocicleta ficou apreendida. Ainda em Araruama, um outro elemento, identificado como C.B.S.J. também foi preso pelo crime de receptação. Ele foi capturado com uma motocicleta sem placa e com cano esportivo na RJ-106, na altura de uma concessionária automotiva.A PM deu ordem de parada e, ao verificar o veiculo, identificou uma alteração no motor, que estava com a numeração suprimida.O acusado foi encaminhado para a 118ª DP, autuado e preso. A motocicleta ficou apreendida.