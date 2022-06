Dia D de vacinação contra a gripe é realizado nesse sábado (4), em Araruama - ASCOM de Araruama

Publicado 03/06/2022 16:03

Atenção moradores de Araruama, município da Região dos Lagos. Nesse sábado (4), acontece o Dia D de vacinação contra a gripe.

Acompanhe os grupos que devem se imunizar:

*Idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da Saúde, crianças de seis meses a menores de 05 anos, povos indígenas, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e funcionários do sistema de privação de liberdade.

A imunização vai acontecer das 09h às 13h, nos seguintes postos:

*CIMI (apenas crianças e gestantes)

*Policlínica Mataruna

*Policlínica Morro Grande

*PSF São Vicente

*Policlínica Praia Seca

*Policlínica Iguabinha

Importante levar: RG, CPF, Comprovante de Residência, Cartão do Sus, Certidão de Nascimento (no caso das crianças).

Além desses documentos, também é necessário:

*Professores (Declaração da escola, Contra-cheque ou Carteira de trabalho para comprovar a profissão.)

*Gestantes e Puérperas (Cartão da gestante)

*Trabalhadores da Saúde (Carteira profissional ou carteira do Conselho da categoria)

*Profissionais das forças de segurança (declaração das Forças Armadas ou Carteira Profissional)

*Pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente (laudo médico)

*Caminhoneiros (carteira de habilitação)

*Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e portuário (Carteira de trabalho).