Encontro vai contar com a presença de diversos DJsReprodução internet

Publicado 25/05/2022 14:15

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Quatis (SMCET) realiza no dia 4 de junho o Encontro da Black Music com a Charme Hits. A programação acontece das 16h às 23h na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro.

Além das atrações, a festividade vai contar com apresentação de diversos DJs da região e grupos de dançarinos de Charme. Os participantes também vão conferir a praça de alimentação com barracas e food trucks.