Anatel marca reunião para votar leilão do 5G Marcello Casal Jr./ Agência Brasil

Publicado 25/05/2022 13:38

A Câmara Municipal de Vereadores de Quatis aprovou esse mês o projeto de lei para preparo do município com intuito de implementar o recurso 5G. Tendo como base a “minuta padrão” que se encontra no Anexo I da Lei Estadual nº 9.151/2020, elaborada pela ANATEL, o projeto visa atualizar a legislação local em vigência com a legislação nacional para trazer essa nova tecnologia ao município.

A pandemia da Covid-19 impactou diversos setores. A falta de conexão e acesso à internet foram alguns dos problemas. Com a implantação do projeto, a ideia é levar a implementação da infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços de comunicação.