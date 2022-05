Polícia Civil de Cabo Frio prende foragido por homicídio qualificado - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/05/2022 12:56

Na Região dos Lagos, agentes da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, no início da manhã desta quarta-feira (25), um homem considerado foragido da Justiça.



De acordo com a polícia, contra Kim R.G.S. havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, expedido pela comarca do Rio de Janeiro.



O criminoso foi capturado na Rua 57, na Reserva da Rasa, após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital.



Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permanece acautelado aguardando transferência para o sistema penitenciário.