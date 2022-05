Polícia Civil de Cabo Frio prende condenado por tráfico em Campos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/05/2022 15:38

Na Região dos Lagos, agentes da 126ª Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio (126ª DP) prenderam, na manhã desta terça-feira (24) um homem condenado por tráfico de drogas.



De acordo com a polícia, contra Willian D.S.S. havia um mandado de prisão condenatória expedido pela comarca cabo-friense.



O acusado era considerado foragido da Justiça e foi capturado no bairro Tapera, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após levantamento de dados do setor de inteligência da distrital.



Ele foi encaminhado para a 126ª DP e segue acautelado aguardando transferência para o sistema prisional.