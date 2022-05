O estado de saúde do motociclista não foi divulgado. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/05/2022 14:50

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente no centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na noite deste sábado (21). A colisão foi capturada por uma câmera de segurança de um estabelecimento.



Conforme as imagens, a batida aconteceu no cruzamento entre a Avenida Teixeira e Souza e a Rua João Pessoa, na esquina do Paulo Cabelo.



O motociclista, que seguia pela rua no sentido Centro/Praia do Forte, avançou o sinal e acabou sendo atingido por um carro que passava pela avenida, no sentido Vila Nova/Passagem. Com o impacto, ele foi arremessado ao chão.



O estado de saúde do motociclista não foi divulgado.