Criminoso é preso com drogas após troca de tiros com a PM em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/05/2022 10:07

Um homem, identificado como M.A.A., foi preso com uma farta carga de drogas nesta sexta-feira (20) no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, após uma troca de tiros com a Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, guarnições receberam denúncias sobre tráfico de drogas na região e procederam em diligência na rua Sete. Ao chegarem no local, os agentes foram recebidos por disparos de arma de fogo e revidaram, dando início a um breve confronto.

Ao cessar fogo, o criminoso foi capturado com 130 buchas de maconha, 630 cápsulas de cocaína e 608 pedras de crack.

Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.