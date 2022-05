Traficante de drogas é preso ostentando arma de fogo em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Traficante de drogas é preso ostentando arma de fogo em Cabo FrioSabrina Sá (RC24h)

Publicado 20/05/2022 14:52

Um elemento apontado como parte da liderança do tráfico de drogas da comunidade do Jardim Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi preso, nesta quinta-feira (19), enquanto ostentava uma arma de fogo no local.

De acordo com a Policia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações sobre a presença do vulgo “GU” na Avenida Amazonas. Os agentes foram até o local e observaram o suspeito com arma em punho.

Ao perceber a presença policial, o criminoso tentou fugir pulando um muro, mas foi capturado dentro de um terreno. Neste momento “GU” soltou a arma no chão e disse “perdi”. Com o mesmo, foram arrecadadas 83 cápsulas de cocaína, uma pistola cal. 380, um carregador, 19 munições intactas e dois aparelhos celulares.

O elemento assumiu a participação, junto com seu comparsa vulgo “Sequência”, na morte do vulgo “Balão”, no último domingo (15). Ele ainda ofereceu a quantia de R$50.000,00 pela sua liberdade.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao “GU”, que foi levado para a 126° DP e depois para a 132ª DP (delegacia de área), onde o mesmo permaneceu preso por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico. Vale ressaltar que ele já possuía 6 anotações criminais.