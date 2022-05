Homem é preso acusado de estuprar mulher que conheceu em bar de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/05/2022 14:41

Um homem, identificado como G.D.S.S.V., foi preso acusado de estuprar uma mulher, de 24 anos, que havia conhecido poucas horas antes do crime em um bar em Cabo Frio, município da Região dos Lagos. A vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) logo após o crime, no final da madrugada desta sexta-feira (20).



Conforme a polícia, a jovem relatou ter conhecido o abusador no estabelecimento, onde assistiram uma partida de futebol e consumiram bebidas alcóolicas. Quando ia embora, o homem e ofereceu para levá-la de moto até em casa e alegou que o veículo estava estacionado próximo ao bar.



Ainda conforme a vítima, eles andaram por cerca de três minutos e chegaram em frente a uma residência, na Rua Porto Alegre, onde havia uma motocicleta parada na rua. O homem disse que a chave estava dentro da casa e a chamou para entrar.



“Imediatamente após a entrada no local, foi jogada sobre a cama, quando G. retirou as roupas e obrigou-a a manter relações sexuais contra a vontade. Após o ato, ele mandou a mulher pegar as roupas e deixar o local”, diz a polícia.



Após tomar conhecimento do caso, os agentes da DEAM foram até o endereço do elemento, onde encontraram a porta entreaberta e o homem dormindo, ainda sem roupas. No momento da prisão, ele afirmou se “tratar de um mal entendido”.



O acusado foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a delegacia, onde encontra-se acautelado aguardando transporte para o sistema prisional.