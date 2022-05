Cabo Frio

DEPOIS DO SUSTO: torcedor chileno ferido no jogo do flamengo visita CT e conhece os jogadores

Além do convite de vir ao Brasil com tudo pago, o clube proporcionou um dia para conhecer o time. Thiago e a mãe, Daniele, vão assistir ao jogo de volta, nesta terça (17), no Maracanã

