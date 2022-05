Portaria do Condomínio Dolce Vita, no bairro Areal, em Araruama - Reprodução

Portaria do Condomínio Dolce Vita, no bairro Areal, em Araruama Reprodução

Publicado 18/05/2022 16:02

Em 2019, foi apresentada uma denúncia ao Ministério Público Federal de que pessoas contempladas pelo condomínio Dolce Vita, do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Areal, em Araruama, município da Região dos Lagos, haviam sido preteridas em prol de escolhidos pela prefeita, Lívia de Chiquinho (PP), e seus cabos eleitorais.



O episódio, conhecido como "Farra do Minha Casa, Minha Vida", foi apresentado na Câmara Municipal e, além da denúncia protocolada no MPF, é alvo de uma ação popular.



Hoje em dia, mães, que vivem com seus filhos - alguns deles, com necessidades especiais - em condições precárias lutam na Justiça para reaver o direito que lhes foram tomados.

Nana e Netinho na sala/cozinha da quitinete onde vivem, no bairro Itatiquara, em Araruama Arquivo pessoal

Eliana Monteiro Nazaré, conhecida como Nana, tem 49 anos e mora no bairro de Itatiquara em uma quitinete de três cômodos com o marido e o filho único. Francisco, o Netinho, tem 28 anos, foi diagnosticado no espectro autista e sofre de paralisia cerebral frontal e lateral.



Nas palavras da mãe, em tom de brincadeira, Netinho "só fala, canta, dança e faz pirraça".



Eliana fez o cadastro para receber uma unidade no Minha Casa, Minha Vida há mais de seis anos, ainda no governo do ex-prefeito Miguel Jeovani. A ficha da mulher foi preenchida na secretaria de Política Social (Sepol), no Centro de Araruama, e enviada à época para a Caixa Econômica Federal, em Niterói.



Nana contou à reportagem que ia toda semana a Sepol buscar por atualizações sobre a situação dela. Chegando lá, era recebida sempre com a mesma resposta: "não saiu ainda, não".



Após a mudança de governo, com a eleição de Lívia, Eliana voltou a verificar na Sepol sobre o caso, quando foi informada que não havia sido selecionada.



Alguns anos depois, através da irmã, Nana teve acesso a denúncia da vereadora Penha Bernardes (PL) e constatou que seu nome estava na lista emitida pela Caixa Econômica Federal.



"[Quero] o apartamento ou indenização referente ao valor do apartamento. Ter uma casa própria é o sonho que todo mundo tem. No seu nome, tudo direitinho", afirmou Eliana

Graziele dos Santos e as filhas, de 10 e 4 anos de idade Arquivo pessoal

A jovem Graziele dos Santos Sousa, de 28 anos, tem duas filhas. Ana Clara, de 10, e a Heloísa, de 4.

Graziele, que perdeu a mãe há 10 anos e o pai há quase 6, foi demitida de uma padaria após pegar Covid-19. Atualmente, ela trabalha como freelancer em uma pizzaria aos fins de semana, ganhando R$50 por dia, e mora de favor em uma quitinete no bairro Boa Perna.



A filha de quatro anos tem bronquite e, por isso, Graziele precisou fazer alguns reparos na casinha em que mora, como a colocação de pisos, comprados de segunda mão com avarias e a instalação de uma janela que conseguiu através de doação.



"[Quero] ter meu cantinho para mim, para meus filhos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu paguei muito tempo de aluguel e agora estou aqui", disse Graziele.



A jornada de Graziele no Minha Casa, Minha Vida, já completou a primeira década. Ela contou à reportagem que fez a entrevista quando a filha mais velha ainda era bebê, em 2011, no CRAS do Mutirão.



Na época, ela foi informada pela Sepol que ainda não havia apartamento disponível e o governo ainda estava em busca de terrenos para construir os condomínios do programa em Araruama.



Ao longo dos anos, Graziele continuou sua peregrinação e ia, religiosamente, verificar o andamento de sua inscrição junto à Sepol. Ela alega ter sofrido com o "jogo de empurra" entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal.



"A Prefeitura joga a gente como peteca, joga pra lá, pra cá, como se a gente não fosse nada", lamentou a mulher.

Outra mulher que teria sido vítima dessa preterição foi Patrícia Pereira da Silva Ferreira, de 39 anos e mãe de quatro filhos. Morando em uma casinha própria, o banheiro dela caiu durante uma forte chuva que atingiu a cidade há alguns meses.



Patrícia procurou a Sepol e recebeu, por três meses, um aluguel social da Prefeitura. Com o corte do benefício, ela voltou à secretaria e pediu auxílio para reconstruir o banheiro de sua casa.



A Prefeitura prometeu o material. Mas, na quarta passada, quando foi na Sepol, que passou por uma troca de comando recentemente, uma assistente social teria falado à Patrícia que tinha que procurar o antigo titular da pasta, José Domingues Eurico, o Zezinho, atual secretário de de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca.



Histórias como as de Eliana e Graziele são corriqueiras em meio às vítimas dessa suposta fraude na escolha de contemplados para o programa do Governo Federal. Pelo menos, 66 nomes delas estão relacionadas na Ação Popular.

Outra mulher que teria sido vítima dessa preterição foi Patrícia Pereira da Silva Ferreira, de 39 anos e mãe de quatro filhos. Morando em uma casinha própria, o banheiro dela caiu durante uma forte chuva que atingiu a cidade há alguns meses.

Patrícia procurou a Sepol e recebeu, por três meses, um aluguel social da Prefeitura. Com o corte do benefício, ela voltou à secretaria e pediu auxílio para reconstruir o banheiro de sua casa.

A Prefeitura prometeu o material. Mas, na quarta passada, quando foi na Sepol, que passou por uma troca de comando recentemente, uma assistente social teria falado à Patrícia que tinha que procurar o antigo titular da pasta, José Domingues Eurico, o Zezinho, atual secretário de de Ambiente, Agricultura, Abastecimento e Pesca.

Em off, um funcionário teria falado que a mudança de postura da Prefeitura se deu após a divulgação de um vídeo nas redes sociais (disponível abaixo) mostrando a situação calamitosa vivida por Patrícia.